В НБУ признались, что не ожидали такого роста инфляции после подъема минималки

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Из-за повышения с января 2017 года минимальной заработной платы до 3200 грн инфляция выросла на 2-2,5 процентных пункта, повышение пенсий с октября добавит еще 0,3-0,6 п.п., сообщили "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

В январе НБУ ухудшил прогноз инфляции с 8% до 9,1% в связи с ростом минимальной зарплаты, но давление на инфляцию оказалось в два раза большим, чем ожидали в Нацбанке.

"Наиболее ощутимо влияние повышения МЗП (минимальной зарплаты — Ред.) состоялось из-за повышения себестоимости услуг. Это связано с тем, что в действительности работодатели не столько повышали "настоящие" заработные платы, сколько выводили их из тени. В то же время влияние удвоения минимальной заработной платы было незначительным на инфляцию со стороны потребительского спроса. Однако, в общем, высокие темпы роста заработной платы (по последним данным, в августе рост средней номинальной зарплаты в годовом измерении составил 37%, реальной — 17%), что произошло преимущественно из-за дефицита адекватной рабочей силы на рынке, и социальные трансферты на фоне улучшения потребительских настроений населения способствовали ускорению частного потребления", — заявили в НБУ.

В Нацбанке добавили, что повышение пенсий тоже будет стимулировать частное потребление, но рост инфляции будет незначительным, так как расходы на пенсионную реформу компенсируют другими статьями бюджета.

"Хотя соответствующий рост средних пенсий приходится на IV квартал 2017 года, ожидаемое повышение потребительского спроса вследствие этого будет иметь эффект уже в 2018 году. По оценкам НБУ, повышение пенсий приведет к умеренному давлению на уровень потребительских цен (дополнительно 0,3-0,6 п.п. в летнюю потребительскую инфляцию в 2018 году)", — отметили в НБУ.

По информации Нацбанка, в новый инфляционный прогноз (7,3%) уже включили повышение минимальной зарплаты до 3723 грн с 2018 года.

"Впрочем, мы рассматриваем вопрос повышения социальных стандартов в комплексе. В частности, нами учтено повышение пенсий. Вместе с тем, в случае повышения социальных стандартов с темпом, что не согласуется с ростом производительности экономики, могут возникнуть дополнительные инфляционные риски. Это потребует от НБУ проведения более жесткой монетарной политики для достижения установленных инфляционных целей", — отметили в пресс-службе регулятора.

Парламент Украины одобрил закон о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Такое решение поддержали 288 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины.

Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

Закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные. Всего на Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров. С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, соцзащиты и других категорий. Таким образом, число пенсионеров будет уменьшено. Закон предусматривает автоматическую норму о ежегодной индексации пенсий для защиты от инфляции.