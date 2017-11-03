Одесский припортовый завод приостановил работу

РИА Новости Украина Евгений Котенко Корольчук: аренда ОПЗ не решает проблему коррупции Крупнейшее химическое предприятие Украины — Одесский припортовый завод (ОПЗ), который после длившегося с июля простоя запустил в конце октября производство карбамида и работу терминала по перевалке аммиака, приостановил работу в связи с поломкой насоса. Об этом сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

"Аммиак был остановлен 1 ноября. На сегодня поломка устранена. Начата подготовка к пуску", — приводит слова Щурикова УНИАН.

Замдиректора выразил надежду, что в ближайшее время состоится запуск оборудования.

Власти не первый год пытаются продать ОПЗ. Первый конкурс по его приватизации состоялся еще в 2009 году. В нем победила компания бизнесмена Игоря Коломойского "Нортима", которая предложила за объект 5 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов). Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными. В 2016 году власти Украины еще дважды пытались продать завод, однако оба конкурса не состоялись из-за отсутствия покупателей. Предприятие находятся в тяжелом финансовом состоянии из-за больших долгов.