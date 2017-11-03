Одесский припортовый завод приостановил работу

"Аммиак был остановлен 1 ноября. На сегодня поломка устранена. Начата подготовка к пуску", — приводит слова Щурикова УНИАН.
Замдиректора выразил надежду, что в ближайшее время состоится запуск оборудования.
Власти не первый год пытаются продать ОПЗ. Первый конкурс по его приватизации состоялся еще в 2009 году. В нем победила компания бизнесмена Игоря Коломойского "Нортима", которая предложила за объект 5 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов). Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными. В 2016 году власти Украины еще дважды пытались продать завод, однако оба конкурса не состоялись из-за отсутствия покупателей. Предприятие находятся в тяжелом финансовом состоянии из-за больших долгов.