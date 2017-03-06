Одесский припортовый завод возобновил работу после простоя

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Одесский припортовый завод (ОПЗ) — вновь приступил к производству продукции после недавнего простоя, сообщает Фонд государственного имущества Украины в понедельник.

Фонд госимущества 2 марта сообщил, что ОПЗ возобновил свою работу. "6 марта на Одесском припортовом заводе началось производство товарного карбамида и аммиака. Предприятие успешно завершило все необходимые подготовительные циклы после недавнего простоя и переходит к производству конечной продукции", — говорится в сообщении. На сегодняшний день на ОПЗ работают три из четырех основных цехов, ожидается, что по результатам работы в марте-апреле завод выйдет в прибыль.

Завод в конце 2016 года принял решение о временной остановке производства из-за нерентабельности своей работы, Фонд госимущества также заявлял о планах остановить ОПЗ и начать мероприятия по передаче его в аренду. Кабинет министров Украины одобрил реструктуризацию долга ОПЗ за газ на сумму более 1,5 миллиарда гривен (около 55 миллионов долларов).

Фонд 24 января объявил, что предлагает потенциальным партнерам и инвесторам предоставить предложения относительно возобновления работы ОПЗ, среди возможных вариантов рассматривалась передача комплекса в аренду, передача в управление, сотрудничество с давальческим сырьем.

Это уже была вторая в течение года остановка работы ОПЗ. Первый раз завод прервал свою работу в августе 2016 года и возобновил ее только в октябре благодаря решению украинского правительства, которое обязало "Нафтогаз" поставлять газ на ОПЗ до конца 2016 года, несмотря на имеющуюся задолженность. Планировалось, что газ будет поставляться на предприятие до его приватизации, которая была запланирована на середину декабря.

Власти не первый год пытаются продать предприятие. Первый конкурс по приватизации ОПЗ состоялся в 2009 году. В нем победила компания бизнесмена Игоря Коломойского "Нортима", которая предложила за объект 5 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов). Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными. Новая продажа завода была запланирована в 2016 году, однако два конкурса по продаже предприятия так и не состоялись из-за отсутствия покупателей.