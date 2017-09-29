Одесский припортовый завод возобновляет работу

КИЕВ, 29 сен – РИА Новости Украина. Одесский припортовый завод может возобновить работу в начале октября, сообщил и.о. директора Одесского припортового завода, председатель правления Сергей Назаренко.

"Ориентировочно планируем выйти из ремонта агрегатов карбамида и аммиака 8-10 октября", — сказал Назаренко в комментарии телеканала "112 Украина".

Работа завода была приостановлена 10 июня. Сейчас предприятие только отгружает складские запасы продукции.

По словам Назаренка, за это время были проведены плановые работы на магистральных газопроводах, ведущих к предприятию. Кроме этого, сообщил он, завод заключил договор с компанией "Энергетические ресурсы Украины" (ERU) о поставке природного газа (сырье для производства основной продукции завода аммиака).

Отмечается, что газ будет поставляться по давальческой схеме. Цена газа будет ниже той, которую предлагает промышленным потребителям НАК "Нафтогаз Украины", и составит 7600 гривен за 1 тыс. куб. м с НДС.

"Из-за того, что нам не хватает оборотных средств, мы можем сейчас работать только по давальческой схеме", — отметил Назаренко.

Власти не первый год пытаются продать ОПЗ. Первый конкурс по его приватизации состоялся еще в 2009 году. В нем победила компания бизнесмена Игоря Коломойского "Нортима", которая предложила за объект 5 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов). Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными. В 2016 году власти Украины еще дважды пытались продать завод, однако оба конкурса не состоялись из-за отсутствия покупателей. Предприятие находятся в тяжелом финансовом состоянии из-за больших долгов.