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30.10.201715:03
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    Экономика

    Госдолг Украины вырос на полмиллиарда долларов

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (73)

    (обновлено: )25220
    Согласно данным, обнародованным Министерством финансов Украины, за сентябрь сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за указанный период выросла на 84,66 миллиарда гривен до 2,043 триллиона гривен.
    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Государственный и гарантированный государством долг Украины за сентябрь вырос в долларовом эквиваленте на 470 миллиона долларов до 77,03 миллиарда долларов США. Данные обнародованы по состоянию на 30 сентября, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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    При этом общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за указанный период выросла на 84,66 миллиарда гривен до 2,043 триллиона гривен.

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    Согласно внесенному правительством на рассмотрение Верховной Рады Украины проекту госбюджета на 2018 год, украинским властям в следующем году необходимо будет выплатить около 11,6 миллиарда долларов по государственному долгу, в том числе 4,3 миллиарда долларов по внешним займам.

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