Госдолг Украины вырос на полмиллиарда долларов

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Государственный и гарантированный государством долг Украины за сентябрь вырос в долларовом эквиваленте на 470 миллиона долларов до 77,03 миллиарда долларов США. Данные обнародованы по состоянию на 30 сентября, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

При этом общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за указанный период выросла на 84,66 миллиарда гривен до 2,043 триллиона гривен.

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Согласно внесенному правительством на рассмотрение Верховной Рады Украины проекту госбюджета на 2018 год, украинским властям в следующем году необходимо будет выплатить около 11,6 миллиарда долларов по государственному долгу, в том числе 4,3 миллиарда долларов по внешним займам.