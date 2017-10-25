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25.10.201710:15
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    Россия

    Россия подсчитала сумму госдолга Белоруссии

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    В настоящее время действует восемь межправительственных соглашений о предоставлении Белоруссии российских государственных кредитов, говорится в информационных материалах к участию премьер-министра РФ в заседании Евразийского межправсовета.
    Государственные флаги России и Белоруссии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Задолженность Белоруссии по государственным кредитам, которые были предоставлены республике Российской Федерацией, на начало октября составила 6,5 миллиарда долларов, отмечается в информационных материалах к участию премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в заседании Евразийского межправсовета.

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    "По состоянию на второе октября 2017 года сумма задолженности Республики Белоруссия по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией, составила 6,2 миллиарда долларов и 59,9 миллиардов рублей (общий эквивалент 6,5 миллиарда долларов). Просроченных обязательств у Белоруссии не имеется", — отмечается в материалах.

    Кроме того сообщается, что в настоящее время действует восемь межправительственных соглашений о предоставлении Белоруссии российских государственных кредитов: один экспортный (на строительство АЭС) и семь финансовых, общая сумма предоставленных кредитных средств в рамках вышеупомянутых соглашений — более 15 миллиардов долларов.

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    Ранее сообщалось, что Белоруссия выплатит российскому "Газпрому" долг в 726 миллионов долларов за поставленный газ после парафирования скорректированных межправительственных документов по нефти и газу.

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