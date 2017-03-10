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    Россия

    Белоруссия не погасила долг за российский газ - Новак

    (обновлено: )91
    По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, РФ и Белоруссия до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор и последняя не погасила задолженность за поставленный газ.
    Александр Новак
    РИА Новости

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Белоруссия пока не погасила задолженность перед Россией за поставки газа, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

    Рукопожатие
    REUTERS Suzanne Plunkett
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    "Пока нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

    РФ и Белоруссия до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.

    Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в конце февраля заявил, что долг белорусских компаний за российский газ достиг почти 600 миллионов долларов.

    Новак тогда же заявил, что компромисс с Белоруссией по цене на российский газ возможен после погашения ею задолженности за 2016 год и начало 2017 года.

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