Белоруссия не погасила долг за российский газ - Новак

РИА Новости

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Белоруссия пока не погасила задолженность перед Россией за поставки газа, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Пока нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

РФ и Белоруссия до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в конце февраля заявил, что долг белорусских компаний за российский газ достиг почти 600 миллионов долларов.

Новак тогда же заявил, что компромисс с Белоруссией по цене на российский газ возможен после погашения ею задолженности за 2016 год и начало 2017 года.