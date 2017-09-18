Проект госбюджета. По госдолгу необходимо выплатить $11,6 млрд

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Украине в 2018 году необходимо будет выплатить около 11,6 миллиарда долларов по государственному долгу, в том числе 4,3 миллиарда долларов по внешним займам, соответствующая информация содержится в пояснительной записке к проекту госбюджета на 2018 год.

"Общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2018 году за счет средств государственного бюджета, оцениваются на уровне 305,9 миллиарда гривен (около 11,7 миллиарда долларов по текущему курсу НБУ), из которых 193,3 миллиарда гривен (около 7,4 миллиарда долларов) — выплаты по внутреннему долгу и 112,5 миллиарда гривен (около 4,3 миллиарда долларов) составляют выплаты по внешнему долгу", — говорится в пояснительной записке к проекту государственного бюджета.

Объем платежей по обслуживанию государственного долга в 2018 году прогнозируется в объеме 130,2 миллиарда гривен (около 4,9 миллиарда долларов), что на 16,93 миллиарда гривен (около 646,2 миллиона долларов) больше плана на 2017 год.

Обслуживание внутреннего государственного долга составит в 2018 году 79,34 миллиарда гривен (около 3 миллиардов долларов). Обслуживание внешнего государственного долга на 2018 год запланировано в сумме 50,86 миллиарда гривен (около 1,9 миллиарда долларов). Увеличение расходов на обслуживание внешнего государственного долга кабмин объясняет ростом прогнозного официального курса гривны к доллару США, который заложен в размере 30,1 гривны за доллар.

Согласно расчетам общий объем госдолга, рассчитанный в национальной валюте, составит 61,5% ВВП. Учитывая структуру госузаимствований в 2017 году и прогнозных заимствований в 2018 году на конец 2018 года доля внутреннего долга составит 37,6% от объема госдолга, а доля внешнего долга 62,4%, говорится в документе.

Кабинет министров Украины на прошлой неделе утвердил проект госбюджета страны с дефицитом 2,4% ВВП, инфляцией 7% и ростом ВВП на уровне 3%. Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию 8,1%. По данным Минфина Украины, дефицит бюджета в 2016 году составил 2,9% ВВП.