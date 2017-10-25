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25.10.201709:42
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    Нацбанк ослабил гривну

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (71)

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    Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 25 октября: доллар - 26,66 гривны, евро - 31,36 гривны и 10 рублей - 4,631 гривны.
    Доллары и гривны
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины на среду, 25 октября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 26,66 грн/долл.

    Доллары и гривны
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,36. За 10 российских рублей дают 4,631 гривны.

    Накануне Нацбанк установил официальный курс гривны к евро на уровне 31,20, курс гривны к доллару США на уровне 26,57 грн/долл. За 10 российских рублей давали 4,624 гривны.

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    В начале октября доллар продолжил дорожать как на наличном, так и на безналичном рынке. По мнению регулятора, основной причиной роста доллара валюты является возросший спрос со стороны населения, однако по мнению финансовых экспертов, основной причиной укрепления американской валюты являются международные факторы.

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