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    Экономика

    Нацбанк обвалил гривну

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (62)

    (обновлено: )85341
    Согласно данным государственного регулятора, официальный курс гривны к доллару на четвергу, 5 октября, установлен на уровне 26,80 грн/долл.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США на четверг, 5 октября, на уровне 26,80 грн/долл.

    Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,59. За 10 российских рублей дают 4,639 гривны.

    Напомним, Нацбанк установил на четверг официальный курс гривны к евро на уровне 31,38. За 10 российских рублей давали 4,609 гривны. Курс доллара был установлен на уровне 26,70 грн/долл.

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    Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета-2018 прописан курс доллара на уровне 30,1 грн/долл.


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