наверх
19.10.201709:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Нацбанк активно укрепляет гривну

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (69)

    (обновлено: )179
    Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 18 октября: доллар - 26,48 гривны, евро - 31,14 гривны и 10 рублей - 4,618 гривны.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины на четверг, 19 октября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 26,42 грн/долл.

    Сергей Фурса
    Facebook / sergey.fursa
    Фурса об отказе Польши от кредита МВФ: новая тенденция

    Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,04. За 10 российских рублей дают 4,614 гривны.

    Накануне Нацбанк установил официальный курс гривны к евро на уровне 31,14, курс гривны к доллару США на уровне 26,48 грн/долл. За 10 российских рублей давали 4,618 гривны.

    Читайте также: На злобу дня. Причины колебания курса доллара/евро и будущее гривны

    В начале октября доллар продолжил дорожать как на наличном, так и на безналичном рынке. По мнению регулятора, основной причиной роста доллара валюты является возросший спрос со стороны населения, однако по мнению финансовых экспертов, основной причиной укрепления американской валюты являются международные факторы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Смертельное ДТП в Харькове. Видео
    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове
    Правоохранители под Радой 18 октября
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов