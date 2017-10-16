Украина не получит транш МВФ, если бюджет-2018 будет "дутым" - эксперт

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. До конца года Украина получит очередной транш от МВФ. На это надеется министр финансов Александр Данилюк. Об этом он заявил в Вашингтоне, после встреч с руководством МВФ. Глава Минфина отметил, что вопрос выделения очередного транша зависит, в основном, от результата переговоров по формулированию цены на газ. Также на нынешнем этапе переговоров МВФ обращает внимание на другие вопросы, среди которых — пенсионная реформа и ускорение приватизации.

Какова вероятность, что Украина все-таки получит долгожданный транш, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал кандидат экономических наук, эксперт инициативы Реанимационный Пакет Реформ Илья Несходовский.

"Если оценивать все факторы, и основной фактор — это пенсионная реформа, то шансы у нас есть, и они достаточно высокие, но вместе с тем, если ничего не будет сделано, до 1 января… и второй момент, о котором не говорят, но мне известно, что МВФ очень обращает внимание на эти моменты, это что будет с госбюджетом. Т.е. в каком виде он будет принят, насколько он будет соответствовать тем требованиям, который предъявляет МВФ. Поскольку в следующем году у нас – значительные выплаты по международным обязательствам, и если мы примем бюджет, который не будет обеспечивать покрытие данных обязательств, или будет популистским, то тогда мы денег, скорей всего, не увидим", — отметил Несходовский.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.

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Киев рассчитывает получить пятый транш в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы. Минфин надеется на два транша, размер которых будет обсуждаться с МВФ.