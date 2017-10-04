РФ признала, что ЛНР должна расплатиться с Киевом за потребленную воду

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Представитель Российской Федерации в рабочей подгруппе по экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе признал необходимость оплаты долга за потребленную в неподконтрольной Киеву части Луганской области воду.

"В рамках экономической подгруппы представитель РФ признал необходимость оплаты долга за потребленную в ОРЛО воду и высказал готовность к участию в разработке механизма погашения задолженности в соответствии с украинским законодательством", — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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Напомним, 5 июля специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что участники переговорного процесса в рамках заседания договорились о создании устойчивого механизма оплаты за поставки воды на неподконтрольный официальной власти Донбасс.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.