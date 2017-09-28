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    Экономика

    Стало известно сколько полиция заплатила за новые 9 катеров

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    Согласно информации, опубликованной в системе публичных закупок ProZorro, полицией приобретены 6 полицейских патрульных катеров на сумму 8,7 млн гривен, а также 3 многофункциональных полицейских катеров на сумму 9,1 млн гривен.
    Полиция Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Национальная полиция купила у Общества с ограниченной ответственностью "УМС Марин" (Киев) 9 патрульных и многофункциональных катеров на общую сумму 17 799 тыс гривен. Об этом говорится в соответствующих договорах от 26 сентября, обнародованном в системе публичных закупок ProZorro, передают "Украинские новости".

    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН
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    В частности, приобретены 6 полицейских патрульных катеров (Tuna 600 DC AL) на сумму 8,7 млн гривен, а также 3 многофункциональных полицейских катеров (Tuna 865 Cabin) на сумму 9,1 млн гривен.

    Компания "УМС Марин" (Киев, руководитель Владимир Умрилов) осуществляет производство лодок и катеров торговой марки Tuna, лодочных прицепов и другой продукции.

    Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины ведут почти 400 уголовных производств, из которых более 100 касаются коррупции на государственных предприятиях. Большинство уголовных дел связаны с хищением имущества и средств госпредприятий, закупкой товаров и услуг по завышенным ценам, поставкой продукции через посредников по ценам, значительно меньше рыночных.

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