Стало известно сколько полиция заплатила за новые 9 катеров

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Национальная полиция купила у Общества с ограниченной ответственностью "УМС Марин" (Киев) 9 патрульных и многофункциональных катеров на общую сумму 17 799 тыс гривен. Об этом говорится в соответствующих договорах от 26 сентября, обнародованном в системе публичных закупок ProZorro, передают "Украинские новости".

В частности, приобретены 6 полицейских патрульных катеров (Tuna 600 DC AL) на сумму 8,7 млн гривен, а также 3 многофункциональных полицейских катеров (Tuna 865 Cabin) на сумму 9,1 млн гривен.

Компания "УМС Марин" (Киев, руководитель Владимир Умрилов) осуществляет производство лодок и катеров торговой марки Tuna, лодочных прицепов и другой продукции.

Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины ведут почти 400 уголовных производств, из которых более 100 касаются коррупции на государственных предприятиях. Большинство уголовных дел связаны с хищением имущества и средств госпредприятий, закупкой товаров и услуг по завышенным ценам, поставкой продукции через посредников по ценам, значительно меньше рыночных.