У генерала полиции нашли 16 слитков золота

У начальника департамента полиции охраны Сергея Будника, который подозревается во взяточничестве, сотрудники правоохранительных органов нашли 16 слитков золота. Об этом идет речь в материалах суда, передают Украинские новости.

Во время проведенных обысков у подозреваемого дома были изъяты 16 золотых слитков, 44 тысяч долларов, 11,5 тысяч евро, а также 5 тысяч гривен. Также полиция, обыскав департамент полиции охраны, изъяла системный блок видеорегистрации.

Генеральная прокуратура призвала суд арестовать изъятое имущество, суд это ходатайство удовлетворил.