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11.09.201721:30
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    Происшествия

    У генерала полиции нашли 16 слитков золота

    (обновлено: )7410
    Начальник департамента полиции охраны Сергей Будник
    guard.np.gov.ua

    У начальника департамента полиции охраны Сергея Будника, который подозревается во взяточничестве, сотрудники правоохранительных органов нашли 16 слитков золота. Об этом идет речь в материалах суда, передают Украинские новости.

    Во время проведенных обысков у подозреваемого дома были изъяты 16 золотых слитков, 44 тысяч долларов, 11,5 тысяч евро, а также 5 тысяч гривен. Также полиция, обыскав департамент полиции охраны, изъяла системный блок видеорегистрации.

    Генеральная прокуратура призвала суд арестовать изъятое имущество, суд это ходатайство удовлетворил.

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