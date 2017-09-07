Урожай по-днепровски. Полиция обнаружила поле марихуаны

Работники правоохранительных органов по противодействию наркопреступности совместно с аэроразведкой полиции в среду обнаружили на одном из полей Днепропетровской области плантацию марихуаны, сообщил в четверг первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"На сельскохозяйственном поле обнаружили 36 отдельных участков (50 на 100 метров), где выращивали каннабис (от 70 до 120 шт., всего 3 133 шт.)", сообщил он.

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По его словам, установлен и задержан гражданин 1980 года рождения, который организовал весь процесс.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли контрабандный канал поставок "элитной" марихуаны из Запорожской области в Россию по железной дороге.