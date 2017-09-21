ВВП Украины растет шесть кварталов подряд - Порошенко

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономика Украины растет уже шесть кварталов подряд, а индекс инвестиционной привлекательности Украины стал самым высоким за шесть лет.

"ВВП растет уже шесть кварталов подряд после четырнадцати кварталов падения… Согласно исследованию, проведенному Европейской бизнес-ассоциацией, индекс инвестиционной привлекательности Украины наконец покинул отрицательную плоскость и стал самым высоким за шесть лет, включая довоенные. Опрошенные этой же ассоциацией предприятия планируют в следующем году расширение производства, увеличение зарплат и создание новых рабочих мест", — сказал Порошенко на открытии Украинского финансового форума в Одессе, которое транслировали украинские каналы.

По его словам, жесткие антикризисные шаги, макрофинансовая стабилизация и открытие новых внешних рынков, в том числе и благодаря Соглашению об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Евросоюзом — "расчистило путь к восстановлению экономики" Украины.

Кабмин Украины на минувшей неделе утвердил проект государственного бюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и инфляцией 7% и подал документ на рассмотрение Рады. В документе закладывается рост ВВП в следующем году в 3%. Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП или 164,9 миллиарда гривен (6,3 миллиарда долларов), что на 14% больше, чем в 2017 году.