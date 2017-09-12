СМИ: ураганы нанесли колоссальный ущерб США в 1,5% ВВП страны

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КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Общий ущерб, нанесенный экономике США ураганами "Харви" и "Ирма", составляет порядка 290 млрд долларов, или 1,5% ВВП страны, заявил президент занимающейся прогнозами погоды американской компании AccuWeather Джоэл Майерс, сообщает ABC.

Он в частности сообщил, что ущерб от "Ирмы" оценивается в 100 млрд долларов, а от "Харви" – 190 млрд долларов.

По словам президента AccuWeather, эти два урагана станут причиной замедления роста экономики, и приведут в том числе к росту безработицы, ущербу инфраструктуре, потере урожая и повышению цен на топливо.

Ураган "Ирма" обрушился на юго-западную часть Флориды в воскресенье вечером. Через некоторое время метеорологи сообщили о снижении категории опасности урагана с третьей до второй. Позднее категория урагана снизилась до первой. Стихия также затронула соседние штаты – Алабаму, Джорджию, Южную Каролину и Северную Каролину.