Эксперт: рост ВВП в 2% для Украины – большой неуспех

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Рост ВВП в 2% и рост инфляции в 11% — такие экономические прогнозы на этот год первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Он отметил, что, несмотря на прогнозы других ведомств, в том числе и Нацбанка, он убежден, что ВВП наоборот вырастет. В то же время, Степан Кубив добавил, что сейчас наблюдается макростабилизация экономики, а в следующем году ситуация еще больше улучшится.

Насколько оправданы радужные ожидания первого вице-премьера, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал финансовый аналитик Виктор Федоров.

"Если говорить о прогнозах на этот год, то они вполне адекватны. Если Кубив ошибется, то это будет две десятых туда-сюда. Причем я считаю, что будет несколько даже больше ВВП, нежели прогнозирует Кубив — не 2%, а где-то 2,1-2,2%. Что касается инфляции, то здесь я менее оптимистичен, я считаю, что НБУ более адекватно оценивает инфляцию в 12% с лишним", — заявил эксперт.

По его словам, такие показатели свидетельствуют о том, что экономика Украины еще долго будет выходить из кризиса.

"Безусловно. Я еще хотел бы отметить, что рост 2% для Украины с существующей базой сравнения — это большой неуспех, на самом деле. Хотя тот факт, что мы все-таки растем, а не падаем, уже радует", — добавил Федоров.