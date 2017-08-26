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    Экономика

    Эксперт: рост ВВП в 2% для Украины – большой неуспех

    (обновлено: )3710
    Финансовый аналитик Виктор Федоров в эфире "ГС" отметил, что прогнозы первого вице-премьера Степана Кубива по макроэкономической ситуации в стране – вполне адекватные, но до выхода из кризиса еще далеко.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Рост ВВП в 2% и рост инфляции в 11% — такие экономические прогнозы на этот год первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

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    Он отметил, что, несмотря на прогнозы других ведомств, в том числе и Нацбанка, он убежден, что ВВП наоборот вырастет. В то же время, Степан Кубив добавил, что сейчас наблюдается макростабилизация экономики, а в следующем году ситуация еще больше улучшится.

    Насколько оправданы радужные ожидания первого вице-премьера, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал финансовый аналитик Виктор Федоров.

    "Если говорить о прогнозах на этот год, то они вполне адекватны. Если Кубив ошибется, то это будет две десятых туда-сюда. Причем я считаю, что будет несколько даже больше ВВП, нежели прогнозирует Кубив — не 2%, а где-то 2,1-2,2%. Что касается инфляции, то здесь я менее оптимистичен, я считаю, что НБУ более адекватно оценивает инфляцию в 12% с лишним", — заявил эксперт.

    По его словам, такие показатели свидетельствуют о том, что экономика Украины еще долго будет выходить из кризиса.

    "Безусловно. Я еще хотел бы отметить, что рост 2% для Украины с существующей базой сравнения — это большой неуспех, на самом деле. Хотя тот факт, что мы все-таки растем, а не падаем, уже радует", — добавил Федоров.

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