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    Экономика

    Парламент Крыма принял закон о списании украинских кредитов

    (обновлено: )20961
    В законе отмечается, что задолженность списывается, если по состоянию на 18 марта 2014 года она не превышает 5 миллионов рублей или сумму, выраженную в иностранной валюте по курсу, установленному Центральным банком России.
    Парламент Крыма
    RIA News Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Государственный совет Крыма в среду принял в первом чтении закон, регламентирующий порядок списания с крымчан кредитов, взятых в украинских банках.

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    "Подлежит списанию в полном объеме задолженность: если по состоянию на 18 марта 2014 года она не превышает 5 миллионов рублей или сумму, выраженную в иностранной валюте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на указанную дату, эквивалентную 5 миллионам рублей", — говорится в законе.

    В документе также прописываются механизмы и категории заемщиков, имеющих право на реструктуризацию задолженности перед украинскими банками, которые оставили полуостров в одностороннем порядке после воссоединения Крыма с Россией.

    Ранее Госдума приняла закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками. В частности, поправки наделили парламент республики полномочиями по списанию долга с граждан. Согласно документу, физические и юридические лица освобождаются от погашения задолженности до 5 миллионов рублей в полном объеме.

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