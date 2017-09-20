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    Экономика

    "Нафтогаз" потребует от РФ возместить убытки от потери активов в Крыму

    (обновлено: )10
    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" подал в суд Гааги исковое заявление к России с требованием возместить 5 миллиардов долларов убытков в связи с потерей активов в Крыму, говорится в сообщении компании в среду.

    В нем, в частности, указано, что "НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний, входящих в группу Нафтогаз — ОАО "ГАО "Черноморнефтегаз", ОАО "Укртрансгаз", ГП "Ликво", ОАО "Укргаздобыча", ОАО "Укртранснафта" и ДК "Газ Украины" — подали в трибунал, сформированный при постоянной палате Третейского суда в Гааге, исковое заявление о возмещении убытков".

    Эти убытки компания оценивает, со ссылкой на экспертов, "в сумму около 5 миллиардов долларов".

    Компания заявила, что вынесение судом решения по делу запланировано до конца 2018 года.

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