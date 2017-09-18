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    Экономика

    Украина выкупит свои евробонды на $1,576 млрд

    (обновлено: )13103
    По результатам сбора заявок власти Украины приняли решение выкупить евробонды с погашением в 2019 году на 1,161 миллиарда долларов и бумаги с погашением в 2020 году на 415,152 миллиона долларов.
    Денежные купюры и монеты США и Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Украина выкупит собственные еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах совокупно на 1,576 миллиарда долларов, говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

    Министерство финансов Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее Украина объявила о намерении выкупить собственные еврооблигации объемом 1,822 миллиарда долларов с погашением в 2019 году и объемом 1,78 миллиарда долларов с погашением в 2020 году.

    По результатам сбора заявок государство приняло решение выкупить евробонды с погашением в 2019 году на 1,161 миллиарда долларов и бумаги с погашением в 2020 году на 415,152 миллиона долларов.

    Одновременно Украина размещает в понедельник 15-летние еврооблигации, номинированные в долларах. Ориентир доходности составляет около 7,75%. Выпуск предусматривает четыре равные амортизационные выплаты в 2031-2032 годах.

    Украина 11-15 сентября провела road show евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Великобритании и США. В зависимости от рыночных условий Киев планировал разместить евробонды на срок 10-15 лет. Организаторами были выбраны BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

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