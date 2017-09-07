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07.09.201720:15
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    Стало известно, когда Украина планирует road show евробондов

    (обновлено: )10210
    Источник РИА Новости в банковских кругах сообщил, что Украина намерена провести с 11 сентября road show еврооблигаций, номинированных в долларах. Встречи с инвесторами пройдут в Великобритании и США.
    Флаг Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Украина намерена провести с 11 сентября road show еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН
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    По его словам, встречи с инвесторами пройдут в Великобритании и США. Организаторами выбраны BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

    В зависимости от рыночных условий Украина может разместить евробонды на срок 10-15 лет.

    Одновременно Украина объявила о намерении выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах.

    Ранее премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что Украина в сентябре планирует выйти на мировой рынок заимствований.

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