Стало известно, когда Украина планирует road show евробондов

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Украина намерена провести с 11 сентября road show еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, встречи с инвесторами пройдут в Великобритании и США. Организаторами выбраны BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

В зависимости от рыночных условий Украина может разместить евробонды на срок 10-15 лет.

Одновременно Украина объявила о намерении выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах.

Ранее премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что Украина в сентябре планирует выйти на мировой рынок заимствований.