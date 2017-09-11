Из жизни утопающих. Минфин готов разместить Евробонды

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Ради выборов залезем в новые долги

В правительстве задумывались о выходе на рынок еврооблигаций еще в начале года, однако планировалось, что возвращение на рынок евробондов произойдет в более триумфальной обстановке. Ожидалось, что уже осенью страна получит кредит от МВФ на сумму не менее миллиарда долларов, а это, в свою очередь, значительно удешевит сумму размещения евробондов. Однако МВФ денег не дал и намекнул, что в этом году кредитов ожидать не стоит, поскольку власть провалила принятие "непопулярных реформ".

Без траншей МВФ дебют новой власти на рынке евробондов, скорее всего, будет менее успешным и более дорогим. Пока Минфин не знает, на какую сумму выпуска он может рассчитывать и какая будет доходность по новым бумагам, рассчитывая на проведение роад-шоу. В середине сентября министерство проведет презентацию евробондов на основных финансовых площадках мира, с помощью которых и определит, сколько покупателей найдется на новые ценные бумаги и на какую доходность они рассчитывают.

"Выход на рынки важен для эффективного управления государственным долгом. Любая здоровая конкурентоспособная экономика должна иметь доступ к международным рынкам капитала. Первый раз Украина планирует транзакцию такого уровня сложности. Команда Минфина долго готовилась, и на следующей неделе мы уже начинаем общаться с инвесторами на roadshows в США и Великобритании", — заявил министр финансов Данилюк. По его словам, презентации пройдут 11-12 сентября Лондоне, 13 сентября в Нью-Йорке и 14 сентября в Бостоне. После указанных встреч, исходя из рыночных условий, Украина выпустить облигации внешнего государственного займа.

"Новые еврооблигации со сроками погашения от 10 до 15 лет могут быть размещены с купоном 7,3-7,5%, что ниже процентной ставки по находящимся в обращении бумагам (7,75%). По нашим оценкам, общий объем выпуска может составить $2,5 млрд, а чистый объем (после вычета затрат на выкуп) — около $1,0 млрд", — сообщила главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

По ее мнению, объявленное предложение выкупить свои еврооблигации за счет нового выпуска позволит Украине продлить средний срок погашения бондов, находящихся в обращении, а также уменьшить нагрузку долговых выплат в 2019 году и в меньшей мере в 2020 году.

"Почему такая операция стала необходима? Дело в том, что 2019 и 2020 год — это пиковые года по долговой нагрузке. А любой финансист понимает, что это риски. Только объем еврооблигаций, который предстоит погасить в каждый из этих годов, составляет порядка 1,8 млрд. долларов. При этом, это только часть нагрузки. Которая в 2019 году составляет порядка 7,5 млрд. долларов. В том числе погашения кредитов МВФ и квазисувернные долги (долг государственных компаний). В результате, возникло разумное предложение уменьшить эту долговую нагрузку загодя. Не создавая в 2019 году проблему, которая может обернуться стрессом на валютном рынке и очередным уровнем недоверия к украинской экономике на фоне выборного года", — заявил финансовый аналитики Сергей Фурса.

"Этот год — уникальный, мы видим бум на рынке. Мы уже видели хорошие выпуски Пакистана и Ирака, Греция недавно сделала очень большое размещение. Это подобные Украине страны с программой МВФ. Они воспользовались хорошей конъюнктурой рынков", — заявил в интервью "Экономической правде" замминистра финансов Юрий Буца.

По его словам, еврооблигации планируется разместить сроком от 10 до 15 лет. Ранее Украина не размещала евробонды на такой длинный срок.

"После недавнего повышение кредитного рейтинга Украины агентством Moody's наши страховке по дефолту упали ниже 500 пунктов. Это свидетельствует о том, что инвесторы спокойно относятся к идее выпуска новых долговых обязательств Украины, однако сказать, что инвестор очень сильно уверовал нельзя, поскольку премии, которые они закладывают за риск в доходность украинских еврооблигаций в виде спрэда, они находятся достаточно широкими", — заявили в эфире радио "Вести" старший финансовый аналитик компании ICU Тарас Котович.

Шило на мыло

Правительство не скрывает, что основной целью выхода на рынок евробондов является желание погасить долги предыдущих лет. Министерство финансов Украины объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020гг за счет выпуска новых ценных бумаг. В рамках оферты Минфин готов выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации 2019 года. Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой $1,5 млрд за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019. По данным министерства, общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет $1,8 млрд, еврооблигаций-2020 — $1,9 млрд.

Таким образом, Кабмин попросту хочет реструктуризовать старые долги новыми долгами, существенно растянув сроки займа и снизив проценты по ценным бумагам. Чиновники также хотят впервые за историю украинских евробондов выкупить еврооблигации старого образца или заменить их на новые. Скорее всего, держателям предложат такие условия, от которых они не смогут отказаться.

"Украина пытается "прощупать рынок": как рынок оценивает существующие на Украине риски. И здесь будет главная интрига: на каких условиях эти еврооблигации будут размещены. Это и будет индикатором уровня рисков займа… Перед будущими инвесторами будет стоять дилемма: купить бумаги с повышенной доходностью, но и с повышенным риском, или же воздержаться. Собственно, здесь и будет проходить водораздел", - заявил генеральный директор финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов в эфире радио Sputnik.

Причиной обмена старых евробондов на новые является нарастающая угроза дефолта, ведь на 2019 год приходится пик выплат по международным долгам, о чем, кстати, упомянул президент в своем обращении к Верховной Раде. Власти справедливо опасаются, что не смогут отдать столько долгов в канун президентских выборов, поэтому пытаются договориться с их держателями уже сейчас, предложив им более долгий срок погашений и приемлемый процент.

"На сегодняшний момент выплаты по обслуживанию внешнего долга достигнут пика $7,5 млрд в 2019 году (включая квази-суверенные еврооблигации) и останутся на довольно высоком уровне $6,1 млрд в 2020 году. Для правительства более важной задачей является снижение нагрузки в 2019 году, когда избирательный цикл достигнет пика и возможности по привлечению финансирования существенно снизятся", — отметила Белан.

Она считает, что государственные банки последуют примеру суверена и предложат удлинить срок погашения своих еврооблигаций, которые также частично погашаются в 2019 году. В таком случае объем выплат внешнего долга в 2019 году может сократиться до более умеренных 5,1-6 млрд долларов.

После объявления условий выкупа суверенные еврооблигации уже резко выросли в цене, а доходность 10-летних бумаг снизилась до рекордно низких 7,13%.

Сомнительная сделка

Выход на рынок еврооблигаций в сентябре 2017 года является весьма рискованным мероприятием. Если в 2015 году тогдашний министр финансов Украины Наталия Яресько смогла реструктуризовать часть кредита, используя свои связи в Госдепе и лояльность прошлого руководства США, то сейчас ситуация кардинально другая. Два года назад инвесторы еще верили, что ситуацию на востоке страны удастся вскоре нормализовать и страна сможет восстановить свое экономическое положение. Однако АТО длится более 3 лет, и ей нет конца и края, равно, как и нет надежды на восстановление торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ. Реформы нынешней власти потерпели крах, а само руководство впало в немилость у новой администрации президента США. Отсутствие четкого вектора в финансово-экономическом секторе, провал реформ — все это играет явно не в пользу украинских ценных бумаг.

Чтобы умилостивить будущих инвесторов, Минфин с очередной попытки все-таки убедил Верховную Раду принять закон об отмене налогообложении доходов нерезидентов при покупке украинских долговых ценных бумаг. Ожидается, что это будет стимулировать покупку евробондов, а также привлечет иностранных спекулянтов на украинских рынок облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Увы, но такая схема может иметь вполне обратный эффект. К примеру, на фоне временного укрепления курса гривны этим летом нерезиденты уже скупили украинских ОВГЗ на 500 млн. грн. В случае отмены налогообложения на подобный операции на рынок могут зайти иностранные спекулянты, которые в состоянии за пару дней обвалить курс национальной валюты, разом продав украинские бумаги. Подобное мы уже наблюдали в 2005 году и в 2008 году, что негативно отражалось на курсе национальной валюты. Игры украинского государства с иностранными спекулянтами никогда ничем хорошим не кончались, и в итоге приводили к очередному финансовому кризису.

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"Значительная часть таких заимствований идет на покрытие предыдущих обязательств и не служит напрямую тому, чему эти заимствования должны служить — развитию экономики. Теоретически и потенциально такого рода заимствования, конечно, должны открывать дорогу для частных инвестиций. Но, тем не менее, пока что на практике украинская экономика не получает тех ресурсов, которые способствовали бы ее развитию", — полагает Павел Нефидов.