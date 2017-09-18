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18.09.201712:17
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    Экономика

    Украина размещает 15-летние евробонды с доходностью 7,75% - источник

    (обновлено: )21302
    Сообщается, что ориентир доходности еврооблигаций, номинированных в долларах, составляет около 7,75%. Выпуск евробондов предусматривает четыре равные амортизационные выплаты в 2031-2032 годах.
    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Украина размещает в понедельник 15-летние еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    По его словам, ориентир доходности составляет около 7,75%. Выпуск предусматривает четыре равные амортизационные выплаты в 2031-2032 годах.

    Украина 11-15 сентября провела road show евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Великобритании и США. В зависимости от рыночных условий страна планировала разместить евробонды на срок 10-15 лет.

    Организаторами были выбраны BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

    Одновременно Украина намерена выкупить собственные еврооблигации объемом 1,822 миллиарда долларов с погашением в 2019 году и объемом 1,78 миллиарда долларов с погашением в 2020 году.

    Ранее премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что Украина в сентябре планирует выйти на мировой рынок заимствований.

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