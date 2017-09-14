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14.09.201713:02
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    Еврокомиссия прокомментировала надежность Украины по транзиту газа

    (обновлено: )31608
    Как отметил еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете, Еврокомиссия продолжит свою поддержку для обеспечения сохранения Украины важным транзитным маршрутом для газа из России в ЕС.
    Газопровод
    УНИАН

    КИЕВ, 14 сен – РИА Новости Украина, Мария Князева. Украинский маршрут транзита газа из России в Евросоюз является надежным и стабильным, сказал еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете, выступая в Европарламенте в Страсбурге. Его речь транслировалась службами ЕС.

    Вентиль задвижки газовой линии. Архивное фото
    УНИАН
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    "Мы считаем Украину стабильным и надежным транзитным маршрутом, мы продолжим свою поддержку для обеспечения сохранения Украины важным транзитным маршрутом (для газа из России в Евросоюз – ред.) и после 2020 года", — сказал он.

    "Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым. Как отмечал летом председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, перестройка газотранспортных потоков на территории России предопределяет, что транзит российского газа через Украину к началу 2020 года может составить от 10 до 15 миллиардов кубометров в год.

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