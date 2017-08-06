Транзит газа по Украине снизится из-за прокачки по Opal - эксперт

РИА Новости Украина

Объемы транспортировки российского газа через Украину пока стабильны, однако с высокой вероятностью в будущем "Газпром" их сократит вследствие увеличения прокачки по трубопроводу Opal, заявил бывший вице-президент — главный инженер компании "Укртрансгаз" (оператор украинской ГТС) Игорь Бурак.

Объем прокачки по трубопроводу Opal, в который поступает российский газ для Европы из морского "Северного потока", по итогам газовых суток 2 августа вырос почти на 28% — до 72,5 миллиона кубометров, свидетельствуют данные оператора Opal. Днем ранее, 1 августа, на европейской платформе Prisma были проведены первые за долгое время суточные торги на свободные мощности Opal с бронированием на 2 августа. Это стало возможным после снятия европейскими судами обеспечительных мер, приостанавливавших доступ "Газпрома" к дополнительным мощностям Opal, пишут РИА Новости.

"С большой долей вероятности эти объемы будут переброшены с украинского маршрута на маршрут Opal. На данный момент пока это не чувствуется", — сказал Бурак. По его словам, сейчас по территории Украины в ЕС транспортируется примерно 250-260 миллионов кубометров газа в сутки, и если объемы прокачки по украинской ГТС сократятся за счет увеличения загрузки Opal, то это будет ощутимо для Украины. "Катастрофы, по крайней мере в краткосрочной перспективе, не будет, но это будет ощутимо", — отметил Бурак.

"Укртрансгаз" пока не раскрыл данные по транспортировке газа 2 августа. Однако, согласно данным словацкого газотранспортного оператора Eustream, объем поставок через станцию "Вельке Капушаны", которая является одним из пограничных пунктов между Словакией и Украиной, в этот день даже немного вырос — до 160,445 миллиона кубометров со 155,695 миллиона 1 августа. Еще чуть выше объем заявки на прокачку по данному направлению на 3 августа — 160,95 миллиона кубометров. Тем не менее, в заявке на 4 августа на данный момент наблюдается сокращение объема — до 145,537 миллиона кубометров.

Из-за регуляторных ограничений Opal долгое время был загружен не полностью. В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к Opal. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal, то есть 12,8 миллиарда кубометров, осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal, что соответствует примерно 10,2 миллиарда кубометров.

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После этого президенты Украины и Польши выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что это решение ЕК может создать риск для поставок газа между двумя странами. А в декабре 2016 года правительство Польши и компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд, заявив, что принятое ЕК решение противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения. В конце декабря суды в качестве обеспечительной меры приостановили решение ЕК, и только в конце июля это обеспечение было снято.