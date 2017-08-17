В РФ допустили транзит газа через Украину даже при "Северном потоке-2"

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов считает, что строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не обязательно приведет к полному прекращению транзита российского газа через Украину, передает радио Sputnik.

По словам дипломата, два этих проекта разные, в том числе, по статусу.

"Говорить о том, что это (строительство газопроводов — ред.) обязательно приведет к полному прекращению украинского транзита, я бы не стал, потому что есть страны, которые так или иначе стопроцентно зависят от этого транзита. Например, Молдавия. У нее другого способа получить газ, кроме как через Украину, нет и не будет в обозримой перспективе", — сказал Чижов, отвечая на вопрос, насколько реальны перспективы построить газопровод "Турецкий поток" и "Северный поток-2" в обход Украины, когда закончится транзитный контракт с "Нафтогазом".

Постпред РФ при ЕС отметил, что в случае завершения строительства обоих газопроводов, объемы транзита российского газа через Украину сократятся. При этом Чижов напомнил, что сама Украина с 2015 года отказалась от закупок российского газа, но транзит пока идет.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны. Строительство первой нитки началось в мае текущего года. Как ранее неоднократно заявляли представители российских властей, строительство второй и последующей ниток "Турецкого потока", предназначенных для европейских потребителей, возможно только после получения гарантий ЕС и Еврокомиссии, что данная инфраструктура будет востребована.