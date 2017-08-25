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    Посол Чехии: транзит газа через Украину нужен Европе

    (обновлено: )57
    По поводу того, поддерживает ли Прага проект газопровода "Северный поток-2", полос Чехии указал, что его страна в первую очередь поддерживает диверсификацию энергетических ресурсов.
    Газопровод
    УНИАН

    КИЕВ, 25 авг – РИА Новости Украина. Сохранение транзита газа через Украину необходимо для энергетической безопасности Европы. Об этом сказал посол Чехии в РФ Владимир Ремек в интервью РИА Новости.

    Газопровод Северный поток
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    Отвечая на вопрос, поддерживает ли Прага проект газопровода "Северный поток-2", Ремек указал, что Чехия в первую очередь поддерживает диверсификацию энергетических ресурсов.

    "Что касается диверсификации энергетических путей транзита, то важно, чтобы это была настоящая диверсификация, а не только замена одного пути на второй. Транзитный путь через Украину поэтому является необходимым для энергетической безопасности Европы. Говоря про "Северный поток-2" Чехия тоже настаивает на том, чтобы проект не был реализован вопреки европейскому законодательству. Законодательные вопросы "Северного потока-2" сейчас обсуждаются в ЕС", — добавил он.

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

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