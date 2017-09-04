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    НКРЭКУ: тарифы в Украине – самые низкие в Европе

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    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (672)

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    Как заявил глава Национальной комиссии по госрегулированию рынка энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, среднее значение в 28 странах Евросоюза около 20 евроцентов/кВт*ч. В Украине же выше 1.6 грн/кВт*ч для населения нет.
    Электричество
    УНИАН

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В Украине самые низкие тарифы на электроэнергию среди европейских стран. Такое заявление в интервью Новому времени сделал глава Национальной комиссии по госрегулированию рынка энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк.

    Он отметил, что, по данным Евростата, среднее значение в 28 странах Евросоюза около 20 евроцентов/кВт*ч, что соответствует 6 грн/кВт*ч. В Украине же выше 1.6 грн/кВт*ч для населения нет.

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    "Часто апеллируют, что якобы при наличии атомной энергетики тарифы могут быть ниже. Но пример Франции говорит об обратном – при более высокой чем в Украине доле АЭС в производстве тарифы для населения около 5 грн/кВт*ч, что в разы выше, чем в Украине; и забывают, что социальная защита – задача правительства", – сказал Вовк.

    Владимир Гройсман
    УНИАН
    Прозрение Гройсмана и тарифы

    По его словам, обвинение со стороны главы НАБУ в том, что НКРЭКУ незаконно использовала формулу Роттердам+ для формирования цены на уголь, безосновательное.

    "Методика формирования оптовых цен на электрическую энергию разрабатывалась публично с соблюдением всех норм законодательства почти 4 месяца. В течении этого времени документ был представлен для публичного обсуждения, согласован всеми профильными органами власти: Министерством энергетики, Антимонопольным комитетом, Государственной регуляторной службой и зарегистрирован в Министерстве юстиции, которое своим решением подтвердило соответствие законодательству", – отметил Вовк.

    Ранее сообщалось, что НАБУ проводит расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+", говорится в решениях Соломянского районного суда Киева от 10 июля.

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