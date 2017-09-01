наверх
01.09.201718:53
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Минфин предложил поднимать акцизы на табачные изделия каждый год

    (обновлено: )4312
    В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изменения в Налоговый кодекс предполагают увеличение ставок налога в 2018 году на прогнозный индекс потребительских цен – 8,1% и дополнительно на 20%, а в следующие годы – на 20%.
    Борьба с курением
    RIA News Виталий Безруких | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Министерство финансов Украины предложило ежегодно увеличивать ставки акцизного налога на табачные изделия с 2018 года. 

    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото
    На табачном рынке Украины новый игрок - Аваков

    Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения табачных изделий уже получила Верховная Рада.

    В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изменения в Налоговый кодекс предполагают увеличение ставок налога в 2018 году на прогнозный индекс потребительских цен – 8,1% и дополнительно на 20%, а в следующие годы – на 20% до предусмотренного директивой ЕС уровня 90 евро за 1 тыс. шт.

    График повышения ставок акциза на табачные изделия до указанного уровня Минфин составил в соответствии с планом приоритетных действий правительства на 2017 год, отмечается в пояснительной записке.

    В 2017 году минимальное налоговое обязательство для сигарет составляет 21 евро (596,05 грн) за 1 тыс. шт.

    В июле стало известно в июле, Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде повысить акцизный налог на сигареты, пиво и этиловый спирт.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    День знаний
    День знаний в Украине
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии