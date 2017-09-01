Минфин предложил поднимать акцизы на табачные изделия каждый год

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Министерство финансов Украины предложило ежегодно увеличивать ставки акцизного налога на табачные изделия с 2018 года.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения табачных изделий уже получила Верховная Рада.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изменения в Налоговый кодекс предполагают увеличение ставок налога в 2018 году на прогнозный индекс потребительских цен – 8,1% и дополнительно на 20%, а в следующие годы – на 20% до предусмотренного директивой ЕС уровня 90 евро за 1 тыс. шт.

График повышения ставок акциза на табачные изделия до указанного уровня Минфин составил в соответствии с планом приоритетных действий правительства на 2017 год, отмечается в пояснительной записке.

В 2017 году минимальное налоговое обязательство для сигарет составляет 21 евро (596,05 грн) за 1 тыс. шт.

В июле стало известно в июле, Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде повысить акцизный налог на сигареты, пиво и этиловый спирт.