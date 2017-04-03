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    Экономика

    АМКУ не нашла россиян среди владельцев табачного монополиста

    (обновлено: )16
    Антимонопольный комитет обращался к органам власти, к депутатам Верховной Рады с просьбой предоставить нам документы, которые бы подтвердили наличие "русского следа", однако документов, которые бы это подтвердили, сейчас нет, заявили в регуляторе.
    Вывеска Антимонопольный комитет Украины на здании АМКУ
    УНИАН Ратинский Вячеслав

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Среди владельцев крупнейшего табачного дистрибьютора в Украине компании "Тедис Украина", которую подозревают в уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе денег за границу, нет граждан России, сообщила журналистам замглавы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Нина Сидоренко.

    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Кравец о пиаре Луценко и ГПУ вокруг компании "Тедис"

    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода денег за границу табачной компанией "Тедис Украина". По его словам, среди владельцев компании есть гражданин РФ Игорь Кесаев, в отношении которого решением совета национальной безопасности и обороны Украины применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

    "Собственниками являются кипрские компании и другие компании Евросоюза, в том числе бенефициарными собственниками являются иностранные граждане, не граждане РФ, и господин Борис Кауфман (украинский бизнесмен — Ред.). Отношения контроля (за деятельностью компании — Ред.) со стороны граждан РФ не подтверждаются документами, которые нам предоставила компания "Тедис Украина", — сказала Сидоренко.

    Она добавила, что "Антимонопольный комитет обращался к другим органам государственной власти, к депутатам Верховной Рады Украины с просьбой предоставить нам документы, которые бы подтвердили наличие, так сказать, русского следа, однако документов, которые бы это подтвердили, сейчас нет".

    В свою очередь глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев в ответ на обвинение Генпрокуратуры в содействии "Тедис Украина" путем занижения штрафных санкций за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке по итогам проверки в 2016 году заявил, что "Антимонопольный комитет действовал в рамках своих полномочий, принял законное решение, которое, в случае несогласия с ним, может быть обжаловано Генпрокуратурой в суде". Он добавил, что члены комитета готовы сотрудничать со следствием.

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