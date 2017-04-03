АМКУ не нашла россиян среди владельцев табачного монополиста

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Среди владельцев крупнейшего табачного дистрибьютора в Украине компании "Тедис Украина", которую подозревают в уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе денег за границу, нет граждан России, сообщила журналистам замглавы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Нина Сидоренко.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода денег за границу табачной компанией "Тедис Украина". По его словам, среди владельцев компании есть гражданин РФ Игорь Кесаев, в отношении которого решением совета национальной безопасности и обороны Украины применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

"Собственниками являются кипрские компании и другие компании Евросоюза, в том числе бенефициарными собственниками являются иностранные граждане, не граждане РФ, и господин Борис Кауфман (украинский бизнесмен — Ред.). Отношения контроля (за деятельностью компании — Ред.) со стороны граждан РФ не подтверждаются документами, которые нам предоставила компания "Тедис Украина", — сказала Сидоренко.

Она добавила, что "Антимонопольный комитет обращался к другим органам государственной власти, к депутатам Верховной Рады Украины с просьбой предоставить нам документы, которые бы подтвердили наличие, так сказать, русского следа, однако документов, которые бы это подтвердили, сейчас нет".

В свою очередь глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев в ответ на обвинение Генпрокуратуры в содействии "Тедис Украина" путем занижения штрафных санкций за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке по итогам проверки в 2016 году заявил, что "Антимонопольный комитет действовал в рамках своих полномочий, принял законное решение, которое, в случае несогласия с ним, может быть обжаловано Генпрокуратурой в суде". Он добавил, что члены комитета готовы сотрудничать со следствием.