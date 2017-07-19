Кабмин вновь предложил повысить акцизы на алкоголь и сигареты

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде повысить акцизный налог на сигареты, пиво и этиловый спирт. Соответствующий законопроект правительство одобрило в ходе заседания в среду, сообщает "Экономическая правда".

Предлагается повысить акцизы на пиво — с 2,78 гривны/литр до 3,09 гривны/литр, на вина крепленые и вермуты с 8,02 до 8,92, игристые — с 11,65 до 12,95 гривны/литр, сидр и другие напитки брожения — со 129,96 до 141,18 гривны из расчета на 1 литр чистого спирта.

Также предлагается повысить акциз на этиловый спирт со 126,96 до 141,18 гривны из расчета за 1 литр чистого спирта; продукты с содержанием этилового спирта 8,5% и более — со 169,27 до 188,23 гривны за 1 литр чистого спирта.

Акциз на виноградные вина сохраняется без изменений (0,01 гривны).

Кроме того, для табачного сырья и отходов, заменителей табака, гомогенизированного табака, табачных экстрактов и эссенций акциз планируется повысить с 559,78 до 622,48 гривны/кг, как и для сигар, и сигарилл.

Специфическая ставка для сигарет, с фильтром и без, будет повышена с 445,56 гривны до 495,46 гривны за 1 000 штук, адвалорная ставка сохраняется на уровне 12%.

Минимальное акцизное налоговое обязательство с уплаты акцизного налога с табачных изделий для сигарет с фильтром и без будет повышено с 596,05 до 662,81 гривны за 1 тыс. штук.

Напомним, с 1 марта текущего года ставки акцизного налога на алкогольные и слабоалкогольные напитки в Украине выросли на 20%.

В конце декабря прошлого года парламент принял изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение акцизов на алкоголь, сигареты и алкогольные напитки. Таким образом, депутаты пытались повысить доходы в государственный бюджет для увеличения в 2017 году размера минимальной заработной платы до 3,2 тысячи гривен с 1,6 тысячи гривен.