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29.08.201710:42
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    Экономика

    Украинцы перевели из Германии на родину рекордную сумму

    (обновлено: )31903
    По данным издания, всего в 2016 году выходцы из других стран, проживающие в Германии, перевели в свои родные страны 4,2 млрд евро. Эта сумма является рекордной со времени объединения Германии и на 700 млн евро превышает показатели 2015 года.
    Евро
    torange.ru

    КИЕВ, 29 авг — РИА новости Украина. В 2016 году сумма денежных переводов из ФРГ в Украину составила рекордные 56 млн евро. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Федерального банка Германии.

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    Отмечается, что это больше, чем в 2015 и 2014 годах, когда в Украину было отправлено 52 и 54 млн евро соответственно, и является самым высоким показателем с 2012 года.

    По данным издания, всего в 2016 году выходцы из других стран, проживающие в Германии, перевели в свои родные страны 4,2 млрд евро. Эта сумма является рекордной со времени объединения Германии и на 700 млн евро превышает показатели 2015 года.

    Больше всего из ФРГ посылают денег в Турцию — туда переводят ежегодно около 800 млн евро.

    Ранее сообщалось, что около 89 тысяч иностранцев подали заявления на разрешение на пребывание в Польше в первой половине 2017 года, что на 42% больше, чем в аналогичный период прошедшего года.

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