Украинцы перевели из Германии на родину рекордную сумму

КИЕВ, 29 авг — РИА новости Украина. В 2016 году сумма денежных переводов из ФРГ в Украину составила рекордные 56 млн евро. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Федерального банка Германии.

Отмечается, что это больше, чем в 2015 и 2014 годах, когда в Украину было отправлено 52 и 54 млн евро соответственно, и является самым высоким показателем с 2012 года.

По данным издания, всего в 2016 году выходцы из других стран, проживающие в Германии, перевели в свои родные страны 4,2 млрд евро. Эта сумма является рекордной со времени объединения Германии и на 700 млн евро превышает показатели 2015 года.

Больше всего из ФРГ посылают денег в Турцию — туда переводят ежегодно около 800 млн евро.

Ранее сообщалось, что около 89 тысяч иностранцев подали заявления на разрешение на пребывание в Польше в первой половине 2017 года, что на 42% больше, чем в аналогичный период прошедшего года.