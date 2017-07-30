Украинцы в Польше существенно увеличили число запросов на пребывание

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Около 89 тысяч иностранцев подали заявления на разрешение на пребывание в Польше в первой половине 2017 года, что на 42% больше, чем в аналогичный период прошедшего года, сообщил официальный представитель Управления по делам иностранцев Якуб Дуджяк.

"В первой половине 2017 года около 89 тысяч иностранцев попросили о разрешениях на пребывание в Польше. Это на 42% людей больше, чем в аналогичный период 2016 года, и на 87% больше, чем в 2015 году", — сказал Дуджяк, которого цитирует интернет-портал Onet.

Поясняется, что 87% из этих запросов касались разрешений на временное пребывание, 11% — на постоянное пребывание, еще 2% — запросы на пребывание резидентов ЕС.

Большинство запросов касаются выдачи разрешений на временное пребывание для граждан Украины, украинцы же внесли 65% всех подобных запросов, уточнил представитель властей. Также отмечен рост заинтересованности в легализации пребывания в Польше среди граждан Белоруссии (они в основном подают документы на постоянное пребывание) и граждан Индии (временное пребывание). Также за первое полугодие три тысячи иностранцев подали запросы о предоставлении международной защиты в Польше.

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С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.