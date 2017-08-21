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    Украина погасит долг Донецка за подготовку к Евро-2012

    (обновлено: )14610
    Отметим, что кредит был привлечен Донецком под 14,8% годовых на закупку автобусов и троллейбусов в рамках подготовки к финальной части Евро-2012, которая прошла в Украине.
    Принятие Евро-2012
    GENYA SAVILOV / AFP

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Кабинет министров распорядился погасить из госбюджета кредит Донецкой городской администрации перед "Государственным экспортно-импортным банком" в размере 13,7 миллиона долларов, привлеченный для подготовки футбольного чемпионата Евро-2012, говорится в постановлении правительства, обнародованном на сайте Кабмина.

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    Кредит в размере 350 миллионов гривен (13,7 миллиона долларов) был привлечен Донецком под 14,8% годовых на закупку автобусов и троллейбусов в рамках подготовки к финальной части Евро-2012, которая прошла в Украине. Срок предоставления кредитных средств был установлен до 30 апреля 2013 года.

    "Обеспечить… Государственной казначейской службе перечисление бюджетных средств на проведение расчетов с публичным акционерным обществом "Государственный экспортно-импортный банк Украины" и отображение указанной операции в бухгалтерском учете и отчетности об исполнении местных бюджетов", — говорится в постановлении.

    Ранее сообщалось, что после Евро-2012 Украина должна кредиторам более миллиарда евро.

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