Украина погасит долг Донецка за подготовку к Евро-2012

GENYA SAVILOV / AFP

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Кабинет министров распорядился погасить из госбюджета кредит Донецкой городской администрации перед "Государственным экспортно-импортным банком" в размере 13,7 миллиона долларов, привлеченный для подготовки футбольного чемпионата Евро-2012, говорится в постановлении правительства, обнародованном на сайте Кабмина.

Кредит в размере 350 миллионов гривен (13,7 миллиона долларов) был привлечен Донецком под 14,8% годовых на закупку автобусов и троллейбусов в рамках подготовки к финальной части Евро-2012, которая прошла в Украине. Срок предоставления кредитных средств был установлен до 30 апреля 2013 года.

"Обеспечить… Государственной казначейской службе перечисление бюджетных средств на проведение расчетов с публичным акционерным обществом "Государственный экспортно-импортный банк Украины" и отображение указанной операции в бухгалтерском учете и отчетности об исполнении местных бюджетов", — говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, что после Евро-2012 Украина должна кредиторам более миллиарда евро.