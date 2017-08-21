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    Россия

    РФ погасила последний внешний долг СССР

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    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Российская Федерация погасила внешний долг перед Боснией и Герцеговиной, ставший последним урегулированным обязательством СССР перед иностранным государством-кредитором, сообщает Минфин РФ.

    В сообщении отмечается, что задолженность перед Боснией и Герцеговиной в сумме 125,2 миллиона долларов США урегулирована соглашением между правительством РФ и Советом министров Боснии и Герцеговины об урегулировании обязательств бывшего СССР по расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей СФРЮ, подписанным в Москве 21 марта 2017 года и вступившим в силу 20 июля 2017 года.

    "Минфин России сообщает о завершении погашения задолженности Российской Федерации по обязательствам бывшего СССР перед Боснией и Герцеговиной", — говорится в сообщении.

    Босния и Герцеговина стала последним иностранным государством-кредитором бывшего СССР или Российской Федерации, обязательства перед которым оставались не урегулированными.

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