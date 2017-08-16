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    НБУ намерен взять наличные украинцев под контроль

    (обновлено: )51901
    Национальный банк Украины обеспокоен неконтролируемым потоком наличной гривны, которую принимают у украинцев финансовые компании и агенты банков, пишут СМИ.
    Нацбанк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины намерен обязать небанковские финучреждения зачислять наличную гривну, предназначенную для дальнейшего перечисления, на специальный счет. Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на соответствующий проект постановления регуляторного органа.

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    Как отмечается, данный шаг НБУ связан с тем, что регулятор "обеспокоен неконтролируемым потоком наличной гривны, которую принимают у украинцев финансовые компании и агенты банков".

    "Суть предложения проста: все принятые у клиентов деньги должны быть зачислены на специальный счет в банке. Откуда в дальнейшем они могут быть направлены только в адрес конечного получателя… НБУ полагает, что нынешние правила оставляют для финкомпаний множество лазеек для злоупотреблений. И предлагает обязать небанковские учреждения пользоваться для дальнейшего перечисления принятых наличных отдельным "неприкосновенным" специальным счетом", — пишет издание.

    Прежде всего, как ожидается, нововведение коснется компаний-владельцев сетей платежных терминалов самообслуживания, работающих на небанковском процессинге.

    Ранее в Нацбанке сообщили, что по состоянию на 1 августа международные резервы Украины составили 17,795 млрд долларов в эквиваленте, что на 0,97% ниже показателя на 1 июля.

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