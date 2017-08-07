НБУ заявил о сокращении международных резервов Украины

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. По состоянию на 1 августа Международные резервы Украины составили 17,795 млрд долларов в эквиваленте, что на 0,97% ниже показателя на 1 июля, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Читайте также: У Украины нет резервов для покрытие госдолга

"Незначительное изменение объема резервов произошло прежде всего из-за расходов на обслуживание государственного долга. В целом резервы находятся на уровне на 15% выше, чем в начале текущего года", — отметили в НБУ.

Ранее Национальный банк Украины ухудшил прогноз международных резервов в 2017 году c 21,1 млрд долларов до 20 млрд долларов.