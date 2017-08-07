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    Экономика

    НБУ заявил о сокращении международных резервов Украины

    (обновлено: )18920
    По данным Нацбанка Украины, изменение объема международных резервов произошло прежде всего из-за расходов на обслуживание государственного долга. Патовая ситуация.
    Часы на здании Национального банка Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. По состоянию на 1 августа Международные резервы Украины составили 17,795 млрд долларов в эквиваленте, что на 0,97% ниже показателя на 1 июля, сообщается на сайте Национального банка Украины.

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    "Незначительное изменение объема резервов произошло прежде всего из-за расходов на обслуживание государственного долга. В целом резервы находятся на уровне на 15% выше, чем в начале текущего года", — отметили в НБУ.

    Ранее Национальный банк Украины ухудшил прогноз международных резервов в 2017 году c 21,1 млрд долларов до 20 млрд долларов.

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