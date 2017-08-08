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08.08.201708:56
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    Курс валют НБУ: евро вырос до 30,42 грн

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс гривны к доллару вырос на шесть копеек – с 25,84 до 25,78 грн/долл. Курс нацвалюты к российскому рублю снизился на копейку – с 4,28 до 4,29 грн/10 руб.
    Евро
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 8 августа. Курс гривны к доллару вырос на шесть копеек – с 25,84 до 25,78 грн/долл.

    Читайте также: У Украины нет резервов для покрытие госдолга

    Гривна к евро подорожала на 25 копеек – c 30,67 до 30,42 грн/евро.

    Курс национальной валюты к российскому рублю снизился на копейку – с 4,28 до 4,29 грн/10 руб.

    Ранее Национальный банк Украины ухудшил прогноз международных резервов в 2017 году c 21,1 млрд долларов до 20 млрд долларов.

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