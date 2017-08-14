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14.08.201708:48
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    Курс валют НБУ: евро не опускается ниже 30 гривен

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    Как сообщается на сайте Национального банка, курс евро установлен регулятором на отметке 3023,10 грн за 100 евро, российского рубля — 4,269 грн за 10 рублей.
    Евро
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Национальный банк установил официальный курс гривны на понедельник, 14 августа, на уровне 2569.57 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 3023,10 грн за 100 евро, российского рубля — 4,269  грн за 10 рублей.

    Ранее НБУ установил официальный курс евро на отметке 3014,23 грн за 100 евро.

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    Как сообщалось ранее, евро бьет рекорды на украинском валютном рынке. На межбанке евровалюта пересекла психологическую отметку в 30 гривен. Курс на наличном рынке также уверенно набирает обороты.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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