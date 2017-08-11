наверх
11.08.201721:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Платежеспособные банки в первом полугодии сократили убыток - НБУ

    (обновлено: )29
    В Нацбанке сообщили, что причина ухудшения финансового результата стал существенный рост во втором квартале 2017 года отчислений банками в резервы - до 12,5 млрд грн.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. За первое полугодие 2017 года платежеспособные банки получили 1,85 млрд гривен убытка после налогообложения, что почти в 5 раз меньше убытка по итогам января-июня 2016 года.

    Регулятор напомнил, что по итогам первого квартала 2017 года прибыль составила 4,1 млрд грн.

    Согласно сообщению, главной причиной ухудшения финансового результата стал существенный рост во втором квартале 2017 года отчислений банками в резервы — до 12,5 млрд грн, преобладающую долю которых сформировали два банка — "ПриватБанк" и "Проминвестбанк", цитирует УНИАН данные НБУ.

    Ранее в Нацбанке сообщили, что по состоянию на 1 августа международные резервы Украины составили 17,795 млрд долларов в эквиваленте, что на 0,97% ниже показателя на 1 июля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Стрельбу в Полтаве спровоцировали ранее судимые: комментарий полиции. Видео
    Криминал шагает по стране: стрельба в Днепре и Полтаве
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Архивное фото
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Праздничный стол
    Есть надо меньше: Минсоцполитики против украинцев