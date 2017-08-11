Платежеспособные банки в первом полугодии сократили убыток - НБУ

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. За первое полугодие 2017 года платежеспособные банки получили 1,85 млрд гривен убытка после налогообложения, что почти в 5 раз меньше убытка по итогам января-июня 2016 года.

Регулятор напомнил, что по итогам первого квартала 2017 года прибыль составила 4,1 млрд грн.

Согласно сообщению, главной причиной ухудшения финансового результата стал существенный рост во втором квартале 2017 года отчислений банками в резервы — до 12,5 млрд грн, преобладающую долю которых сформировали два банка — "ПриватБанк" и "Проминвестбанк", цитирует УНИАН данные НБУ.

Ранее в Нацбанке сообщили, что по состоянию на 1 августа международные резервы Украины составили 17,795 млрд долларов в эквиваленте, что на 0,97% ниже показателя на 1 июля.