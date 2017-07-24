Скандал с аудитом ПриватБанка на руку НБУ - Горбаль

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Национальный банк в ближайшее время намерен инициировать исключение аудитора PwC (PriceWaterhouse Coopers) из реестра компаний, которые могут аудировать банки. Об этом сообщили в НБУ.

В регуляторе говорят, что главная претензия НБУ к компании заключается в неправильной оценке капитала ПриватБанка по итогам аудита в 2015-м году.

PwC — международная аудиторская компания, которая входит в так называемую "большую четверку" авторитетных аудиторов и работает в Украине еще с начала 1990-х.

Заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что до национализации ПриватБанк был финансовой пирамидой.

Ситуацию с аудитом ПриватБанка и скандал с PwC прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам финансов, бывший член Совета Нацбанка Василий Горбаль.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки PwC є впливовою серед банківських аудиторів?

— Свого часу PriceWaterhouse Coopers навіть проводила аудит НБУ. Не можу згадати роки, в які це було, але як член ради НБУ, але ми затверджували вибір аудитора. В якийсь період це входило в повноваження ради. І вибір правління свого часу був PwC. Подібні скандали стосовно вибору аудиторів в нас були з Arthur Andersen, якщо пам'ятаєте, ще така компанія була аудиторська. Це було значно раніше, і воно стосувалося не тільки нашого ринку, а проблема була ширше. Велика частина кваліфікованих керівників Arthur Andersen, які працювали в Києві, знайшли без проблем собі роботу в провідних аудиторських компаніях. Обмеження стосовно чи навіть не обмеження, а підвищення критеріїв до аудиторів, які можуть проводити перевірки банків, НБУ підвищував впродовж років. Це вже вимоги достатньо давні. Скажу і з точки зору міжнародних партнерів, кореспондентські рахунки, все решта завжди вимагався аудит міжнародний, тобто якщо ще на початку, в кінці 1990-х можна було десь побачити аудит української компанії, то дедалі частіше ми поряд з аудитором українським могли знайти і аудит міжнародний відомої компанії. І дедалі частіше когось з четвірки, як прийнято говорити. Хоча і зараз з низки операцій банки замовляють собі аудиторів паралельно і міжнародних, і українських. Все це залежить від прискіпливості управлінь чи департаментів внутрішнього аудиту, їхнього бачення аудиту, перевірки себе на певних речах тощо. Тому такі речі також можна знайти практично в кожному великому банку.

Реєстр, виключення з реєстру, напевне, питання було достатньо прогнозованим з огляду на обмін заявами між колишніми акціонерами і правлінням ПриватБанку і НБУ. Я думаю, що цей випадок поповнить ще один юридичний позов, напевне, і від самої аудиторської компанії. З огляду на те, що вже позовів подано, в пресі лунала цифра понад 90. Тобто ще і по цій лінії, я думаю, можлива юридична тяганина. Я скажу, так вийшло, що в той день, коли НБУ прийняв це рішення, саме була доповідь керівника "Укрпошти", який доповів, що PwC проводить аудит за 2015-2016 роки, і обмовився, що і за 2017 рік також буде проводити. І після того, як вийшло рішення, була така кумедна ситуація, після того, як вийшло рішення НБУ, прес-служба "Укрпошти" активно знімала з усіх ресурсів інформацію про плани продовження співпраці з PwC. Тобто навіть і такі кумедні випадки бувають. Була достатньо прогнозованою з огляду на обмін заявами за останніх два місяці.

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Окрім юридичної тяганини, які наслідки можемо мати? Зокрема PwC може бути відсторонений від аудитів державних підприємств. А що буде з аудитом, з тими даними, якими оперували напередодні націоналізації ПриватБанку?

— В даному випадку ми говоримо тільки про банки, фінансові установи, все те, що стосується співпраці з НБУ. Напевне, можна говорити про великих позичальників банку. Тобто чи буде прийматися аудит до відома, чи ні. Знову ж питання, що робити з тими банками, які, а я думаю, що є такі, які окрім ПриватБанку, проводили аудит? Тому що, повторюся, крім ПриватБанку, були й інші фінансові установи, великі підприємства, зокрема, "Укрпошта". Тому що, як правило, це підписаний договір, і завжди він перетікає на наступний рік, з огляду на специфіку роботи. Заходять в певні періоди, вивчають щоквартально, щоквартальну звітність. Тобто є певний графік співпраці, який завжди витримується. Тобто це не те, що провели тендер на обрання аудиторських послуг і зразу прийшли. Як правило, зміна аудитора відбувається тільки, коли щось відбулося екстраординарне: зміна власника або зміна політики. Як правило, сталі клієнти.

До рішень суду про якісь зміни говорити не можна?

— Ні, вже зміни є. Я думаю, що банки достатньо слухняно це будуть виконувати. PwC, швидше за все, може позиватися до суду. І подивимося, що далі буде з цим рішенням. Це рішення НБУ, напевне, дещо посилить позиції НБУ та самого ПриватБанку у суперечках з позичальниками, з акціонерами та колишнім менеджментом у розрізі тих позовів, де стосується аудиторських висновків. От власне, все.

Ранее финансовый эксперт Алексей Кущ в эфире радиостанции Голос Столицы заявлял, что если произойдет денационализация ПриватБанка, интересы государства, которое докапитализировало "Приват", не будут защищены.

Напомним, адвокат Егор Штокалов заявил в эфире "ГС", что если в судебном порядке будет отменена национализация ПриватБанка, возникнет вопрос о возврате 117 миллиардов гривен докапитализации государству.