Суд по "Хрещатику": вкладчикам дали козырь требовать от НБУ деньги - Кравец

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Высший административный суд Украины считает незаконным банкротство банка "Хрещатик". В решении суда говорится, что НБУ преждевременно и необоснованно признал "Крещатик" неплатежеспособным. Как известно, в апреле прошлого года регулятор причислил банк к проблемным на 180 дней, а уже на следующий день НБУ признал "Хрещатик" банкротом. При этом НБУ мотивировал свое решение тем, что финучреждение не достигло норматива адекватности капитала, хотя сам же разрешил банкам этот норматив нарушать, если для докапитализации нужно не много времени.

Комментируя решение ВАСУ, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец в эфире радиостанции Голос Столицы напомнил еще об одном вердикте суда по банкротству "Хрещатика".

"До этого Киевским апелляционным административным судом уже было принято решение по иску одного из вкладчиков банка "Хрещатик" относительно неправомерной бездеятельности НБУ, который своевременно не отнес этот банк к категории неплатежеспособных. И именно в рамках этого дела уже установили, что НБУ достоверно, уже несколько лет знал, что в банке "Хрещатик" не выполняются нормативы, существуют проблемы непосредственно с собственным капиталом. Поэтому, на самом деле, эту ситуацию, что уже повторно признали неправомерным бездействие НБУ, в дальнейшем вкладчики могут использовать с целью взыскания своих средств и убытков, вызванных этим бездействием НБУ, уже непосредственно с НБУ", — пояснил адвокат.

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