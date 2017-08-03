Уголь из ЮАР доставили на две украинские ТЭС

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" перевезла 75 тысяч тонн импортного энергетического угля с судна Zhao Yaung Feng из ЮАР на склады Приднепровской и Криворожской ТЭС, на подходе третье судно с энергетически углем, сообщает пресс-служба компании в четверг.

"2 августа железная дорога закончила перевозки 1037 полувагонов (75 тысяч тонн) угля с судна Zhao Yaung Feng, которое доставило стратегический груз для украинских тепловых электростанций из Южной Африки. Ежесуточно железнодорожники перевозили по 100 полувагонов (6700 тонн) энергетического угля на склады Приднепровской и Криворожской ТЭС", — говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".

Читайте также: Уголь из США – итог большой политической игры

"До конца года планируется принять еще минимум шесть судов с энергетическим углем. Сейчас третье судно со стратегическим сырьем для украинских электростанций уже на подходе к украинским берегам", — сообщает компания.

В конце мая руководитель департамента по внешним коммуникациям "ДТЭК Энерго" Ирина Милютина сообщила, что первая партия угля из ЮАР для теплоэлектростанций (ТЭС) ДТЭК разгружена в порту Южный под Одессой. В конце июля сообщалось, что второе судно из ЮАР с партией угля антрацитовой группы в 75 тысяч тонн прибыло в порт на юге Украины.

В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран — из РФ и ЮАР. В РФ закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года РФ осталась крупнейшим поставщиком угля в Украину. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из ЮАР. По словам главы Минэнерго Игоря Насалика, большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР.

Также Украина договорилась о поставках угля из США — глава компании "Центрэнерго" Олег Козенко сообщил о подписании контракта с американской Xcoal Energy & Resources. Контракт предусматривает поставку Украине до конца года 700 тысяч тонн энергоугля. В начале сентября ожидается прибытие корабля с первой партией объемом 85 тысяч тонн, а до конца сентября будет еще одна партия в 125 тысяч тонн, в дальнейшем до конца года ожидается прибытие одного-двух кораблей ежемесячно. В Киеве заявили, что благодаря американскому углю рассчитывают без проблем пройти отопительный сезон 2017-2018 годов.