Уголь из ЮАР: под Одессой разгружена первая партия

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В порту Южный под Одессой разгружена первая партия импортного угля из Южно-Африканской Республики для теплоэлектростанций (ТЭС) крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

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Об этом сообщила руководитель департамента по внешним коммуникациям "ДТЭК Энерго" Ирина Милютина.

"Первое судно с южноафриканским углем для теплоэлектростанций ДТЭК успешно разгружено в порту Южный", — написала Милютина в воскресенье на странице в соцсети Facebook.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что Украина рассматривает возможность закупок угля в Казахстане и США.