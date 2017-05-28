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    Уголь из ЮАР: под Одессой разгружена первая партия

    (обновлено: )26304
    Как сообщила руководитель департамента по внешним коммуникациям "ДТЭК Энерго" Ирина Милютина, первое судно с южноафриканским углем для теплоэлектростанций ДТЭК успешно разгружено в порту Южный.
    Уголь из ЮАР
    DTEK (ДТЭК) / Facebook

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В порту Южный под Одессой разгружена первая партия импортного угля из Южно-Африканской Республики для теплоэлектростанций (ТЭС) крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

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    Об этом сообщила руководитель департамента по внешним коммуникациям "ДТЭК Энерго" Ирина Милютина.

    "Первое судно с южноафриканским углем для теплоэлектростанций ДТЭК успешно разгружено в порту Южный", — написала Милютина в воскресенье на странице в соцсети Facebook.

    Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что Украина рассматривает возможность закупок угля в Казахстане и США.

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