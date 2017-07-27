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    Розенко посулил бонус экономным получателям субсидий

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    (обновлено: )19
    Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "ГС" подчеркнул, что, даже получая субсидии, украинцы должны заботиться об экономии газа и электроэнергии в своих домах.
    Вице-премьер министр Павел Розенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Получатели субсидий могут рассчитывать на выплаты в рамках программы монетизации. Правда, на одноразовые, сообщили в Минсоцполитики Украины. За экономию газа и электроэнергии можно будет получить от 135 до 700 гривен.

    Татьяна Бойко
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    По решению Кабмина, монетизации по результатам предыдущего отопительного сезона подлежит экономия электроэнергии в эквиваленте стоимости 150 кВт и природного газа — 100 кубометров. Ориентировочно, под монетизацию подпадают около 2 млн домохозяйств.

    На какую выплату могут надеяться субсидианты, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

    "Это — единовременная выплата, являющаяся бонусом для тех, кто получает субсидию и сэкономил ее определенную часть за счет или экономного использования газа и электроэнергии, либо за счет каких-то других мер, которые принимались во время отопительного сезона. Это такой одноразовый бонус, и это первый шаг для дальнейшей программы монетизации субсидий. Это пробный шар, запуская который, мы даем понять обществу, что и, получая субсидии, люди должны принимать меры для экономии газа и электроэнергии, и за это они будут получать бонус, и в будущем мы будем постепенно переходить к монетизации субсидий в целом", — пояснил Розенко.

    Ранее сообщалось, что в Украине ужесточат условия предоставления субсидий

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