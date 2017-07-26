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    В Украине ужесточат условия предоставления субсидий - эксперт

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    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (629)

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    Экономический эксперт Андрей Вигиринский в эфире "ГС" подтвердил, что за приостановлением субсидий под надуманными предлогами может стоять желание властей сократить количество их получателей.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Киевлян, у которых есть долги по коммунальным услугам, в мэрии грозят лишить субсидий. Как рассказал директор Департамента социальной политики Киевской горгосадминистрации Юрий Крикунов, размер долга не имеет значения, и субсидий лишат даже за долг в одну гривну. Правда, только в том случае, если субсидианты до 15 августа не погасят задолженность. В КГГА говорят, что в должниках сейчас — 98 тысяч семей, получающих субсидии.

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    Могут ли под надуманным предлогом специально сокращать количество тех, кто получает субсидии, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил юрист, экономический эксперт Андрей Вигиринский.

    "Да, это вполне реальный и, более того, это действительный характер и сценарий развития событий, потому что мы должны понимать, и люди должны к этому готовиться, что с каждым годом условия получения субсидии будут ужесточаться. Если сейчас стоит вопрос о долге, то в последующем будет стоять вопрос об изменении нормативов и тому подобное. Что касается непосредственно бюджета на текущий год, то на прошлой неделе Рада проголосовала изменения в бюджет, добавили финансирование и вроде бы вышли на какую-то эфемерную цифру около 70 млрд, которая должна покрыть расходы на текущий год", — отметил эксперт.

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