Раде предлагают добавить к зарплатам работников ГПУ и СБУ 575 млн грн

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Верховной Раде предлагают увеличить расходы на содержание Службы безопасности Украины на 150 миллионов гривен, 125 млн из которых должны пойти на зарплаты, и дополнительно выделить на зарплаты в Генпрокуратуре 450 миллионов гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на законопроект к изменению в госбюджет-2017.

Согласно законопроекту, на зарплаты работников СБУ планируется дополнительно выделить 125 миллионов гривен. Кроме того, предлагается увеличить расходы на содержание Нацгвардии на 250 миллионов гривен.

Также предполагается увеличение расходов на содержание Генпрокуратуры на 550 миллионов гривен, из которых 450 миллионов пойдут на зарплаты.

Госпогранслужбе парламентарии предлагают выделить дополнительно 54 миллиона гривен на зарплаты.

На Национальную полицию предлагается дополнительно выделить почти миллиард гривен.