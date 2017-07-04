В Минэнерго рассказали, как кибератака отразилась на энергосистеме Украины

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Кибератака, произошедшая на минувшей неделе и затронувшая многие страны мира, не повлияла на стабильность работы энергетической системы Украины.

Об этом заявила замминистра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко в эфире "5 канала".

"Прошлая неделя была сложной для нас, но я могу констатировать, что мы все прошли хорошо, и ни один потребитель не почувствовал на себе отключения или перебоев, связанных с кибератаками. У некоторых предприятий пострадал документооборот, сайты… некоторые коммуникационные направления пострадали, но когда речь идет о диспетчерских пунктах, о стабильности работы, предприятия справились", — сказала Бойко.

Глобальная атака вируса-вымогателя в конце июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину, а также российские компании. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.