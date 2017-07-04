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    Экономика

    В Минэнерго рассказали, как кибератака отразилась на энергосистеме Украины

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (102)

    (обновлено: )11201
    В ведомстве отметили, что у некоторых предприятий пострадал документооборот и сайты, а также некоторые коммуникационные направления: "Но когда речь идет о диспетчерских пунктах, о стабильности работы, предприятия справились".
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Кибератака, произошедшая на минувшей неделе и затронувшая многие страны мира, не повлияла на стабильность работы энергетической системы Украины.

    Мощная хакерская атака в Украине
    facebook.com/nataly.zaika.5
    Вирус (почти) вынес смертельный приговор украинскому фондовому рынку

    Об этом заявила замминистра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко в эфире "5 канала".

    "Прошлая неделя была сложной для нас, но я могу констатировать, что мы все прошли хорошо, и ни один потребитель не почувствовал на себе отключения или перебоев, связанных с кибератаками. У некоторых предприятий пострадал документооборот, сайты… некоторые коммуникационные направления пострадали, но когда речь идет о диспетчерских пунктах, о стабильности работы, предприятия справились", — сказала Бойко.

    Глобальная атака вируса-вымогателя в конце июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину, а также российские компании. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

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